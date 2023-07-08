Александр Зинченко обратился к Джаке после ухода из «Арсенала»

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко попрощался с Гранитом Джакой, который продолжит карьеру в «Байере».
«Что за игрок и невероятный человек. Тебя будет не хватать всем нам. Всего наилучшего, легенда», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.
Ранее леверкузенский «Байер» подписал контракт с игроком сборной Швейцарии и лондонского «Арсенала» Гранитом Джакой. Предполагаемая сумма трансфера — € 25 млн. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.
Гранит Джака присоединился к «Арсеналу» из мёнхенгладбахской «Боруссии» за сумму в € 40 млн. За семь лет швейцарский полузащитник провёл за «Арсенал» 297 матчей. В прошедшем сезоне на счету Джаки 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
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