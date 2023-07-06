Гранит Джака завершает переход в «Байер» — Романо

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака в скором времени перейдёт в леверкузенский «Байер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, сегодня клубы подпишут соглашение о переходе футболиста, выступавшего за «Арсенал» с 2016 года. «Байер» заплатит «канонирам» € 25 млн, Джака заключил контракт до июня 2028 года.

Гранит присоединился к «Арсеналу» из мёнхенгладбахской «Боруссии» за сумму в € 40 млн. За семь лет швейцарский полузащитник провёл за «Арсенал» 297 матчей. В прошедшем сезоне на счету Джаки 49 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь результативных передач.

«Канониры» завершили кампанию-2022/2023 на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Байер» стал шестым в Бундеслиге.