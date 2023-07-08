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«Балтика» объявила об аренде футболиста сборной Боливии

«Балтика» объявила об аренде футболиста сборной Боливии
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Калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил о переходе 23-летнего защитника сборной Боливии Роберто Фернандеса. Новички РПЛ договорились с «Боливаром» об аренде футболиста сроком на один год, по этому соглашению калининградцы имеют приоритетное право выкупа игрока.

Фернандес выступал за «Боливар» с начала 2020 года. За это время он принял участие в 127 матчах, отметившись 19 голами и 27 результативными передачами.

Защитник является воспитанником академии клуба «Блуминг». Также Фернандес играл за испанскую команду «Культураль Леонеса» в Сегунде.

Защитник дебютировал за сборную Боливии в товарищеском матче с Японией в марте 2019 года. На данный момент за национальную команду Фернандес провёл 27 игр и забил один мяч.

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