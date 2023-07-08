Эшли Коула удалили в финале молодёжного Евро
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Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Эшли Коул, на данный момент являющийся помощником тренера молодёжной сборной Англии, был удалён во время финального матча Евро U21, в котором его команда играет с Испанией.
В концовке первого тайма Коула удалили за участие в массовой потасовке. Также был удалён помощник тренера сборной Испании.
Напомним, команды играют на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На данный момент англичане ведут в счёте (1:0) благодаря голу полузащитника «трёх львов» Коула Палмера, который отличился на 45+4-й минуте.
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