Эшли Коула удалили в финале молодёжного Евро

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Эшли Коул, на данный момент являющийся помощником тренера молодёжной сборной Англии, был удалён во время финального матча Евро U21, в котором его команда играет с Испанией.

В концовке первого тайма Коула удалили за участие в массовой потасовке. Также был удалён помощник тренера сборной Испании.

Напомним, команды играют на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент англичане ведут в счёте (1:0) благодаря голу полузащитника «трёх львов» Коула Палмера, который отличился на 45+4-й минуте.