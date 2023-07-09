Голкипер «ПСЖ» Рико похудел более чем на 20 кг и рискует больше не вернуться на поле

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико, который находился в коме из-за несчастного случая, рискует больше не вернуться на поле, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболиста в ближайшие две недели могут выписать из больницы, однако он похудел более чем на 20 кг. Каждую неделю голкипер терял около 30% мышечной массы.

Вероятнее всего, Рико больше не сможет вернуться в профессиональный футбол.

Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря сообщили, что с игроком произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезались повозка с мулом и сбежавшая лошадь.

Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе: