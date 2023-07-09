Футбольный арбитр рассказал о трудностях работы в матчах с Лионелем Месси

Футбольный арбитр Роберт Сибига рассказал о сложностях судейства матчей с участие аргентинского нападающего Лионеля Месси, который перешёл в «Интер Майами».
«Это не уровень Дэвида Бекхэма или Златана. Это другой уровень. Как судьи, последнее, чего вы хотите, — это чтобы вас видели, как вы портите игру или позволяете игрокам, у которых гораздо меньше таланта и опыта, что-то делать с таким игроком, как Лионель Месси. Самое худшее, что может случиться, это если Месси получит травму и заявит, что судьи повлияли на результат. Прав он или нет – это не имеет значение», — приводит слова Сибига The Athletic.
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно из «ПСЖ». На данный момент футболист ещё не дебютировал за новый клуб.
Лионель Месси снялся в сериале
- 9 июля 2023
-
04:19
-
04:18
-
03:43
-
03:25
-
03:25
-
03:02
-
02:21
-
01:48
-
01:41
-
01:20
-
00:52
-
00:49
-
00:48
-
00:34
-
00:31
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:03
- 8 июля 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:17
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:46
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:08