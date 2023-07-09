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Футбольный арбитр рассказал о трудностях работы в матчах с Лионелем Месси

Футбольный арбитр рассказал о трудностях работы в матчах с Лионелем Месси
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Футбольный арбитр Роберт Сибига рассказал о сложностях судейства матчей с участие аргентинского нападающего Лионеля Месси, который перешёл в «Интер Майами».

«Это не уровень Дэвида Бекхэма или Златана. Это другой уровень. Как судьи, последнее, чего вы хотите, — это чтобы вас видели, как вы портите игру или позволяете игрокам, у которых гораздо меньше таланта и опыта, что-то делать с таким игроком, как Лионель Месси. Самое худшее, что может случиться, это если Месси получит травму и заявит, что судьи повлияли на результат. Прав он или нет – это не имеет значение», — приводит слова Сибига The Athletic.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно из «ПСЖ». На данный момент футболист ещё не дебютировал за новый клуб.

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