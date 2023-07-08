Этого момента ждали все! Дебют Месси за «Интер Майами» получится ярким

Переход Лионеля Месси в МЛС стал одним из самых ярких трансферных событий этого лета. Даже в свои 36 лет аргентинец готов приносить пользу команде. Особенно в чемпионате, в котором постаревшие звёзды всегда чувствовали себя вольготно. В последние годы уровень американской лиги вырос, но нет сомнений, что Месси его потянет.

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От Месси ждут результативных действий

«Интер» нуждался не столько в громком подписании звезды, сколько в новом лидере атаки. Команда из Майами проваливает нынешний сезон во многом из-за того, что мало забивает. В составе есть Хосеф Мартинес, который в лучшие годы забивал голы десятками, но в последнее время венесуэлец сильно сдал. В этом сезоне у него только шесть мячей в 18 матчах.

В прошлом году в «Интере» за голы отвечали Гонсало Игуаин и Леонардо Кампана. Первого в команде уже нет, а второй ощутимо сбавил обороты и на лидера атаки пока не тянет. Видимо, именно эта роль ждёт Лионеля. Недавно «Интер Майами» назначил главным тренером Херардо Мартино, он прекрасно знаком с Месси.

После перехода в «ПСЖ» результативность аргентинца упала, но там он больше ассистировал тому же Килиану Мбаппе. Теперь Лионелю придётся вспоминать, что значит тащить команду на своих плечах. Он и не должен был это забывать, в конце концов, в сборной Аргентины вся игра была заточена под него.

Дебют пришлось отложить из-за бумажной волокиты

О том, что Месси выбрал «Интер» вместо «Барселоны», поездки в Саудовскую Аравию и других вариантов, стало известно ещё в середине июня. Билеты на ближайшие матчи команды из Майами разлетелись в считаные часы, но дебют пришлось отложить. У клуба возникли трудности с оформлением новичка.

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Недавно появилась информация о том, что Лионель с большой долей вероятности свой первый матч в новой команде проведёт 21 июля в Кубке лиги. Соперником «Интер Майами» станет мексиканский «Крус Асуль». Этот матч начнётся 22 июля в 3:00 мск.

Соперник настроен решительно, но пожалеет об этом

После назначения Херардо Мартино «Интер Майами» начал набирать обороты. Череда поражений в чемпионате сменилась двумя ничьими в матчах с мощными «Остином» и «Коламбусом». До возможного дебюта Месси ещё есть время, чтобы его команда улучшила свою игру. Тогда чемпион мира выйдет на поле в сыгранный состав.

Футболистов и тренера «Крус Асуль» наличие Месси не пугает, для них он всего лишь один игрок в составе соперника, пусть и звёздный. Ранее на эту тему уже высказался полузащитник мексиканцев Эрик Лира. Подход правильный, но не факт, что он поможет хозяевам матча избежать неприятностей.

Воодушевлённый новой ролью и вызовом Лионель будет очень опасен для соперника. «Крус Асуль» даже по меркам Северной Америки не самая сильная команда. Слишком надёжной обороной мексиканцы похвастаться не могут. Есть смысл поставить на то, что Месси забьёт в дебютном матче.

Ставка: Месси забьёт гол в дебютном матче за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 16.42.

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