Источник: «Спартак» сделал предложение по трансферу игрока сборной Нигерии

Московский «Спартак» сделал французскому «Нанту» предложение по трансферу вингера сборной Нигерии Мойзеса Симона, сообщает Own Goal Nigeria.
Сообщается, что с Симоном связывался нигерийский агент из уважаемой в футбольной сфере в Восточной Европе организации. Так, с помощью этого агентства была оформлена сделка по переходу вратаря молодёжной сборной Нигерии Чиджоке Аниагбосо в украинский клуб «Полесье».
Игрок склоняется к уходу из стана «канареек», у него остался год по контракту с клубом. Помимо «Спартака» 27-летний Симон рассматривает и другие варианты продолжения карьеры, так как хотел бы остаться во Франции. Сообщается, что к нему проявляют интерес «Ницца» и «Лилль».
В сезоне-2022/2023 Симон провёл 46 матчей за «Нант», забив пять мячей и отдав четыре голевые передачи. В прошедшем сезоне Лиги 1 «канарейки» заняли 16-е место.
У Симона 58 матчей и восемь голов за сборную Нигерии. Он принимал участие в матчах Кубка африканских наций — 2022.
- 9 июля 2023
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