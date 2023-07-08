«Спартак» 140 минут играл с клубом Первой лиги. Но команду хватило лишь на один гол

«Спартак» продолжает подготовку к новому сезону РПЛ. Сегодня московская команда провела два контрольных матча в Тарасовке с «Акроном». Тем самым, что весной выбил красно-белых из Кубка России. И на этот раз результаты встреч снова порадовали болельщиков клуба Первой лиги.

Команды договорились, что проведут два матча продолжительностью в 70 минут (два тайма по 35 минут). «Спартак» планировал сделать это двумя разными составами. По сути, соперники отыграли четыре тайма подряд с небольшими перерывами. В первом игровом отрезке запомнилось, что команды старались выходить из обороны в атаку через пас. Никаких бездумных выносов.

«Спартак» добился успеха на первых минутах благодаря активности Даниила Денисова. Он промчался по правому флангу и выполнил идеальный по точности навес на голову Павлу Мелёшину. 19-летний нападающий здорово пробил головой — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку. Нельзя не отметить Денисова. Он очень активно бежал вперёд, в некоторых эпизодах располагался к чужим воротам ближе всех из футболистов «Спартака».

Футболисты «Спартак» перед матчем с «Акроном» Фото: ФК «Спартак»

Впрочем, радость красно-белых была недолгой. «Акрону» потребовалась всего пара минут, чтобы отыграться. Отдельно гостям следует поблагодарить Александра Максименко. Вратарь «Спартака» побежал на перехват, но сделал это максимально неудачно. И до мяча не дотянулся, и в Руслана Литвинова врезался. Нападающий «Акрона» Андрес Понсе сполна воспользовался подарком — не забить из такой ситуации было почти нереально.

После такого бодрого старта мы были вправе рассчитывать на результативный футбол. Но в первом матче голов больше не увидели. Пожалуй, «Спартак» был ближе к тому, чтобы вырвать победу, но вратарь «Акрона» подтащил свою команду. Сначала справился с дальним ударом Квинси Промеса, а затем вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Даниила Хлусевича. Просто красавец! Первый матч победителя не выявил — 1:1.

На вторую игру красно-белые ожидаемо выставили другой состав. В этом сочетании появились Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Кейта Бальде, Александр Соболев. Отдельного упоминания заслуживает Павел Маслов — Гильермо Абаскаль выпустил его на позицию правого защитника. Ранее «Спартак» расстался с Мацеем Рыбусом, а Томаш Тавареш порвал «кресты».

Второй матч начался для хозяев крайне неудачно. Уже на второй минуте Руслан Апеков искусно положил мяч в дальний угол — Александр Селихов не выручил. Кстати, именно Апеков чуть не огорчил «Спартак» во второй раз, но из неплохой позиции запустил мяч чуть выше перекладины. Откровенно говоря, в этом эпизоде футболист «Акрона» простил соперника.

В целом первый тайм второго матча получился несколько скучным. «Акрон» грамотно оборонялся и искал возможности для хороших контратак, а у «Спартака» мало что получалось. Во втором тайме болельщики «Спартака» ненадолго встревожились, ведь Джикия оказался на газоне после контакта с соперником. Впрочем, обошлось без травмы — хватило заморозки.

Георгий Джикия вышел на поле в защитной маске Фото: ФК «Спартак»

А ближе к концу встречи «Акрон» снова огорчил спартаковцев. Гол получился максимально нелепым и обидным для хозяев. Леон Классен после прострела Александра Попова срезал мяч в створ ворот, и тот влетел в ближний угол. Вышедший на замену голкипер Илья Свинов не успел сложиться. Вратарь явно не ожидал такой подставы от одноклубника.

Игра «Спартака» не впечатлила, хотя это в большей степени относится ко второму матчу. Красно-белые так и не придумали ничего интересного у чужих ворот, а соперник очень грамотно оборонялся. Нужно отдать должное тренерскому штабу Евгения Калешина — его команда показала себя с хорошей стороны.