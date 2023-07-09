Источник: «Спартак» завершил набор игроков в полузащиту в летнее трансферное окно
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Московский «Спартак» завершил набор игроков в полузащиту перед началом сезона-2023/2024 и больше не будет искать новых футболистов в эту линию, сообщает журналист Иван Карпов.
Таким образом, готовящееся подписание хавбека ЦСКА Хесуса Медины станет последним усилением красно-белых в полузащите.
Ранее этим летом в «Спартак» из аренды вернулся вратарь Илья Свинов. Команду покинули защитники Максимилиано Кофрие (трансфер в «Клермон») и Мацей Рыбус (расторжение контракта), нападающий Степан Оганесян (переход в «Оренбург»). Алекс Крал, Виталий Шитов, Максим Веденеев и Николай Толстопятов отправились в аренды.
Первый матч нового сезона РПЛ «Спартак» проведёт 23 июля в Москве, соперником станет «Оренбург».
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