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Почеттино — о Колвилле: он один из нас. Мне нужно понять, что у него на уме

Почеттино — о Колвилле: он один из нас. Мне нужно понять, что у него на уме
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем центрального защитника Леви Колвилла в лондонской команде.

«Он один из нас, он игрок «Челси». В последние несколько месяцев в «Брайтоне» он играл действительно хорошо.

Мне нужно почувствовать его. Мне нужно понять, что у него на уме, чего он ожидает от своего будущего. А потом, конечно, чтобы он послушал, чего жду от него я», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 Колвилл выступал за «Брайтон» на правах аренды. На счету 20-летнего англичанина 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

В субботу, 8 июля, молодёжная сборная Англии с Колвиллом в составе стала победителем Евро U21. Команда не пропустила ни одного гола за шесть игр турнира.

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