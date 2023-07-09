«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в контрольном матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Состоялся контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась разгромной победой хозяев арены со счётом 3:0.

Счёт в первом тайме открыл Максим Глушенков. Во втором тайме по голу провели Владислав Сарвели, этим летом перешедший в стан железнодорожников из клуба «Сочи», и Александр Сильянов, который решил бороться за место в основном составе «Локомотива», проведя прошлый сезон в аренде в «Ростове».

Московский «Локомотив» в предыдущем контрольном матче уступил «Балтике» со счётом 0:1. Хабаровчане, в свою очередь, проиграли «Динамо» — 1:2.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «СКА-Хабаровск» финишировал на 10-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.