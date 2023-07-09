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«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в контрольном матче

«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в контрольном матче
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Состоялся контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась разгромной победой хозяев арены со счётом 3:0.

Счёт в первом тайме открыл Максим Глушенков. Во втором тайме по голу провели Владислав Сарвели, этим летом перешедший в стан железнодорожников из клуба «Сочи», и Александр Сильянов, который решил бороться за место в основном составе «Локомотива», проведя прошлый сезон в аренде в «Ростове».

Московский «Локомотив» в предыдущем контрольном матче уступил «Балтике» со счётом 0:1. Хабаровчане, в свою очередь, проиграли «Динамо» — 1:2.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «СКА-Хабаровск» финишировал на 10-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
09 июля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
1:0 Глушенков – 23'   2:0 Сарвели – 74'   3:0 Сарвели – 88'
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