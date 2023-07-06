Дзюба издевательски забил между ног вратарю. Но «Локо» проиграл новичку РПЛ. Видео

Игнашевичу дважды повезло, однако его точно есть за что похвалить.

До нового сезона РПЛ остаётся всё меньше времени. Команды вовсю готовятся и проводят товарищеские матчи. В одной из таких игр встретились «Локомотив» и новичок лиги — «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича.

«Локо» с первых же секунд забрал мяч и стал нащупывать игру в атаке. Были и традиционные попытки задействовать Сергея Пиняева на левом фланге, и прорывы Рифата Жемалетдинова через центр, и смещения Максима Глушенкова с правого фланга. Артёма Дзюбу при этом практически не было видно — «Балтика» уверенно оборонялась и старалась не давать сопернику доводить мяч до штрафной. Из-за этого Дзюба периодически отходил вглубь — надо же мяч потрогать.

Прорвало только на 14-й минуте. «Локо» создал двойной момент: Пиняев убежал по флангу и прострелил, а вратарь справился с ударом Глушенкова и добиванием Жемалетдинова. Логического продолжения не случилось. Вместо этого к 20-й минуте «Балтика» ненадолго прижала «Локо», провернув острую атаку в два захода.

Время шло, а проблемы «Локо», несмотря на преимущество во владении мячом, не решались. Во-первых, у Пиняева не получались подачи на Дзюбу (мяч элементарно не долетал до Артёма), а во-вторых, команда Михаила Галактионова начала проигрывать подбор. Во время подходов «Балтики» футболисты «Локо» вжимались в штрафную, из-за чего атаки продолжались вторым темпом.

«Локомотив» — «Балтика» Фото: fclm.ru

Ближе к концу первого тайма одна из проблем «Локо» частично решилась. Подачи на Дзюбу стали проходить, но связано это было уже не с Пиняевым. Задача легла на Глушенкова, и у того просто лучше получалось.

Второй тайм начался с отмены гола. Пиняев в фирменном стиле сместился с фланга в центр и выкатил мяч Дзюбе, тот выждал паузу и пробил между ног вратарю. Но даже не успел отпраздновать — судья моментально свистнул офсайд.

А вот гол «Балтики» уже никто не отменил. Первая же атака калининградцев во втором тайме привела к успеху: Егор Погостнов застрял и помешал офсайду, вышедший в перерыве Даниил Худяков пропустил прострел сквозь руки, а потом всё тот же Погостнов не накрыл Дмитрия Баркова.

Перерыв не освежил футболистов «Локо». Галактионов отложил массовые замены на потом и перед вторым таймом поменял только вратаря. И даже пропущенный гол не привёл команду в чувство — хозяева позволяли «Балтике» ещё больше, чем в первом тайме.

За полчаса до конца матча замены всё же случились. Галактионов убрал всех полевых футболистов и выпустил новых. Теперь за атаку отвечали новичок Владислав Сарвели, юный Кирилл Никишин, а помогал им Дмитрий Рыбчинский, который, по сути, выполнял функции Жемалетдинова.

Обновление состава, как показалось, оживило «Локомотив». Сразу же возник шикарный момент у Марио Митая, но тот неудачно пробил головой. Однако оптимизм быстро заглох. Да, у «Локо» проходили некоторые атаки — проблема в том, что «Балтика» действовала крайне слаженно и оказывала достойное сопротивление. Калининградцы и большинство моментов соперника накрывали и сами не забывали атаковать.

Но свой шанс у «Локо» всё же возник. Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок выскочил на перехват заброса и вместо мяча влупил кулаком по лицу соперника. Судья дождался, пока мяч ударится о штангу, и назначил пенальти. Но тут уже «Локо» откровенно не повезло: Даниил Куликов пробил в штангу, а Сарвели при добивании не попал по пустым воротам.

В концовке «Локо» пытался додавить соперника, но моментов становилось всё меньше, а «Балтика» так и не дрогнула. Глобальных выводов перед сезоном такой матч сделать не поможет, зато можно смело похвалить Сергея Игнашевича, чья команда, несмотря на межсезонье, показала высокий уровень организованности.