«Аль-Хиляль» предложил Морате контракт на € 50 млн в год

Испанский нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората является объектом интереса для многих клубов. Один из них, саудовский «Аль-Хиляль», предложил 30-летнему форварду контракт на € 50 млн в год, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, саудовский клуб собирается заманить испанского форварда таким огромным предложением, однако для самого Мораты приоритетом остаются варианты из Европы. Нападающим сборной Испании интересуются сразу три клуба Серии А: «Ювентус», «Милан» и «Рома». Наибольшие попытки по приобретению футболиста совершает миланский клуб, который уже успел предложить игроку четырёхлетний контракт с зарплатой € 5 млн в год.

В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.