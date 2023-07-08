Моуринью и Дибала хотят воссоединиться с Моратой в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью и форвард римлян Пауло Дибала хотят видеть в своей команде нападающего «Атлетико» Альваро Морату. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, португальский наставник в последние несколько дней связывался с Моратой и приглашал его в свою команду. Испанский форвард играл под руководством Жозе в «Реале» с 2010 по 2013 год. Дибала тоже хочет видеть бывшего партнёра по «Ювентусу» в «Роме». Футболисты постоянно находятся на связи: Пауло убеждает Морату перебраться в Рим.
Сообщается, что «Роме» будет затруднительно осуществить подобную сделку по двум причинам: первая — высокие требования Мораты по зарплате, вторая — запрашиваемая «Атлетико» сумма трансфера в размере € 22 млн.
Мората забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
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