Паулу Бенту назначен главным тренером сборной Объединённых Арабских Эмиратов

Футбольная ассоциация ОАЭ объявила о подписании контракта с португальским специалистом Паулу Бенту, который будет главным тренером национальную команды страны до 2026 года. Перед Бенту ставится задача преодолеть квалификацию чемпионата мира.
«Национальная команда готовится к важным событиям, главнейшим из которых станет отборочная кампания чемпионата мира 2026 года, стартующая в ноябре. Также важно хорошо выступить в финальной части Кубка Азии в Катаре в январе следующего года, и мы очень надеемся реализовать наши амбиции в этих турнирах.
Выход национальной команды ОАЭ в полуфинал Кубка Азии в двух последних розыгрышах высоко поднял планку, которую будет сложно преодолеть. Но что касается отборочных матчей чемпионата мира, то, безусловно, наша цель — пройти квалификацию», – приводит слова генерального секретаря ассоциации Мохаммеда Абдуллы Хазама Аль Дахери пресс-служба организации.
Генеральный секретарь также объявил о договорённости с новым тренером о проведении тренировочного сбора в Европе с 29 июля по 10 августа, до начала европейского футбольного сезона.
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