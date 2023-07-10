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Игрок «Локо» Сильянов: несмотря на счёт, игра со «СКА-Хабаровск» всё равно была непростая

Игрок «Локо» Сильянов: несмотря на счёт, игра со «СКА-Хабаровск» всё равно была непростая
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал победу в контрольном матче со «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Несмотря на счёт, я считаю, что игра всё равно была непростая. Соперник много контролировал мяч, старался выходить через короткий пас. Конечно, не всегда это получалось, но они старались. Может, где-то даже больше бегали из-за этого. А так — 3:0, добились результата, выиграли. Всё хорошо.

Испытал какие-то эмоции после гола? Или в товарищеском матче нет такого интереса? Интерес есть, ведь забить всегда хочется. Но чтобы обрадоваться и побежать праздновать — такого не было. Обычно, спокойно.

Какие ожидания перед стартом сезона? Будем до конца набирать свои кондиции и к сезону подходить уже в идеальной форме», — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

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