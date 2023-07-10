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Витор Роке — игрок «Барселоны», сделка закрыта — Фабрицио Романо

Витор Роке — игрок «Барселоны», сделка закрыта — Фабрицио Романо
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Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке стал футболистом «Барселоны». О переходе объявят в скором времени, сделка полностью закрыта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Сообщалось, что «Барселона» заплатит за 18-летнего бразильского футболиста € 30+30 млн. Он подпишет долгосрочный контракт, но начнёт выступать за новую команду лишь с января 2024 года. Пока Роке продолжит играть в составе «Атлетико».

Роке — один из самых перспективных игроков своего поколения. Появлялась информация, что он отказался от зарплаты в три раза больше, чем в «Барселоне», так как мечтает играть за испанскую команду. Подписать Роке хотели клубы английской Премьер-лиги.

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик:

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