Бразильский вундеркинд отклонил предложения в три раза больше ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке станет игроком «Барселоны». 18-летний футболист отклонил предложения от клубов с зарплатой в три раза выше лишь для того, чтобы выступать за сине-гранатовых. Об этом сообщает журналист Жоаким Пьера в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что о переходе бразильского футболиста объявят 7-8 июля, а сам он отыграет в «Атлетико» до января 2024 года на правах аренды.

Роке перешёл в «Атлетико Панараэнсе» из «Крузейро» в апреле 2022 года за € 4,7 млн (данные Transfermarkt). Его трансфер в «Барселону» обойдётся испанскому клубу в € 35+10 млн. В «Атлетико» Роке забил 19 голов и отдал восемь результативных передач за 63 матча. Его контракт с командой рассчитан до мая 2027 года.

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик: