Лукин: сейчас заслуживаю больше игрового времени в ЦСКА. Ребята говорят, что я стал лучше

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин считает, что сейчас он заслуживает играть чаще, чем в прошлом сезоне.

«Не знаю, с чем связано малое количество игрового времени в предыдущем сезоне, — это нужно спросить у тренерского штаба. Может, где-то надо было покопаться в себе. Думаю, что сейчас заслуживаю больше игрового времени в ЦСКА, поэтому будем надеяться и смотреть. Такого же ли мнения тренер? Не знаю. Но ребята говорят, что я стал лучше», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне 19-летний россиянин провёл только два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. ЦСКА по итогам минувшей кампании занял второе место и выиграл Кубок России.