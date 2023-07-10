Саба Сазонов попал в сборную лучших игроков молодёжного Евро и вернулся в «Динамо»
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов вошёл в символическую сборную лучших игроков прошедшего молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.
Сазонов сыграл во всех матчах группового этапа турнира, а также в четвертьфинале. Грузинский защитник провёл все игры без замен. Сборная Грузии вылетела с молодёжного Евро, проиграв Израилю в серии пенальти.
Также за сборную Грузии на молодёжном чемпионате Европы играл ещё один футболист «Динамо» — полузащитник Лука Гагнидзе. Оба игрока вернулись в расположение московского клуба и начали подготовку к предстоящему сезону.
Без грузинских футболистов «Динамо» сыграло два товарищеских матча с ЦСКА в рамках Братского кубка и в обоих одержало победы.
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