Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хиляль»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич согласился продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». Об этом сообщает издание La Repubblica.

По сведениям источника, сербский полузащитник принял предложение «Аль-Хиляля» о трёхлетнем контракте с зарплатой в размере € 20 млн за сезон. Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил «Лацио» 40 млн за игрока — именно в такую сумму римляне оценивают Милинковича-Савича.

В минувшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.

По данным интернет-портала Transfermarkt, примерная стоимость сербского футболиста составляет € 50 млн. «Лацио» в прошлом сезоне занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 74 очка.