Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хиляль»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич согласился продолжить карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». Об этом сообщает издание La Repubblica.
По сведениям источника, сербский полузащитник принял предложение «Аль-Хиляля» о трёхлетнем контракте с зарплатой в размере € 20 млн за сезон. Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил «Лацио» 40 млн за игрока — именно в такую сумму римляне оценивают Милинковича-Савича.
В минувшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.
По данным интернет-портала Transfermarkt, примерная стоимость сербского футболиста составляет € 50 млн. «Лацио» в прошлом сезоне занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 74 очка.
- 10 июля 2023
-
14:02
-
13:57
-
13:48
-
13:45
-
13:34
-
13:31
-
13:20
-
13:16
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:49
-
12:47
-
12:35
-
12:29
-
12:14
-
12:10
-
12:08
-
12:06
-
12:04
-
12:01
-
11:59
-
11:45
-
11:38
-
11:35
-
11:24
-
11:20
-
11:18
-
11:13
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
11:00