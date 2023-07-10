«Аль-Хиляль» предложил € 40 млн за хавбека «Лацио» Милинковича-Савича

Саудовский «Аль-Хиляль» направил официальное предложение о приобретении полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, самому футболисту саудовцы предлагают трёхлетний контракт. Теперь всё зависит от решения Сергея. Ранее сообщалось, что переговоры о приобретении Милинковича-Савича ведёт «Ювентус».
В минувшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году.
По данным интернет-портала Transfermarkt, примерная стоимость сербского футболиста составляет € 50 млн. «Лацио» в прошлом сезоне занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 74 очка.
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