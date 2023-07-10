Переезд в Россию нападающего Габриэла Барбозы осложнён — Алейшо

Ни одна из российских команд сейчас не ведёт переговоров о трансфере нападающего бразильского «Фламенго» Габриэла Барбозы. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Фабио Алейшо.
Инсайдер со ссылкой на агента футболиста Жуниора Педросо сообщил, что приезд нападающего в Россию не так прост, однако потенциальный переход в один из клубов РПЛ до конца трансферного окна, которое закроется только в сентябре, не исключён.
26-летний Барбоза сыграл 33 матча за «Фламенго» в текущем сезоне, отметившись в них 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Барбозу в € 21 млн.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от идеи подписания Барбозы из-за зарплатных требований бразильца.
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