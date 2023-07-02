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Источник: «Спартак» отказался от идеи подписать Барбозу из-за требований по зарплате

Источник: «Спартак» отказался от идеи подписать Барбозу из-за требований по зарплате
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Московский «Спартак» отказался от трансфера нападающего «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэля Барбозы из-за высоких требований по зарплате, сообщает Metaratings.

По информации источника, к игроку проявили интерес несколько российских клубов. Один из них — «Спартак» — отказался от идеи подписать футболиста, узнав о его зарплатных ожиданиях. Посредники обозначили уровень желаемой зарплаты футболиста в € 5,5 млн за сезон без учёта бонусов. Сейчас Барбоза получает во «Фламенго» около € 3 млн за сезон.

При этом, поскольку «Спартак» является не единственным российским клубом, который изучает возможность подписания футболиста сборной Бразилии, его переход в РПЛ не исключён, сообщает источник.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл в составе «Фламенго» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с командой рассчитан до конца декабря 2024 года.

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