Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что мог возглавить «Ювентус» в 2022 году

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что осенью 2022 года его кандидатура рассматривалась руководством туринского «Ювентуса», когда клуб искал нового наставника.

«Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

59-летний Каррера играл за «Ювентус», будучи футболистом, а также работал в тренерском штабе «старой синьоры». Итальянский специалист находится в статусе безработного после ухода из «Бари» в апреле 2021 года. Вместе со «Спартаком» Каррера выиграл чемпионат России в 2017 году.