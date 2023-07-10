Источник: «Спартаку» предложили подписать Раджу Найнгголана
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Бывший бельгийский полузащитник нескольких итальянских клубов Раджа Найнгголан может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, услуги бельгийца уже были предложены «Спартаку».
35-летний Найнгголан большую часть своей профессиональной игровой карьеры провёл в итальянском чемпионате. Полузащитник в разное время защищал цвета «Кальяри», «Ромы», миланского «Интера» и других команд. Последним на текущий момент клубом в карьере Найнгголана был СПАЛ, который игрок покинул в июле этого года. Сейчас бельгиец находится в статусе свободного агента.
В 10 матчах за СПАЛ в итальянской Серии B Найнгголан забил один гол и сделал две результативные передачи.
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