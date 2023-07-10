Массимо Каррера: не думаю, что переход Бакаева в «Зенит» — ошибка

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о прошлогоднем переходе полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит». По мнению итальянского специалиста, у 27-летнего хавбека ещё будет шанс побороться за место в основном составе петербуржцев.
«Переход Бакаева из «Спартака» в «Зенит» — ошибка? Я так не думаю. Нужно понимать, что вписаться в и без того сплочённый коллектив — очень непростая задача. Но Бакаев молод и обладает темпераментным характером, поэтому рано или поздно наверняка найдёт больше простора для проявления своих качеств в «Зените», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Напомним, Бакаев является воспитанником «Спартака». Он находился в структуре клуба с 2007 года. Из стана красно-белых Бакаев перешёл в «Зенит» в 2022-м. В сезоне-2022/2023 на счету хавбека 26 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года.
- 10 июля 2023
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