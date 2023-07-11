Глушаков: не собираюсь уходить из большого футбола. Есть предложения от некоторых клубов

Российский футболист Денис Глушаков заявил, что не намерен завершать профессиональную карьеру, несмотря на выступление за «Строгино» в пляжном футболе.
«Ухожу ли я из большого футбола? Ни в коем случае. Ведутся переговоры, есть предложения из ближайших стран. Пока не буду конкретизировать. Трансферное окно ещё долго будет открыто», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно хавбек провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.
Ранее сообщалось о выступлении Глушакова за команду из пляжного футбола.
- 11 июля 2023
-
00:30
-
00:27
-
00:16
-
00:09
-
00:04
- 10 июля 2023
-
23:53
-
23:44
-
23:22
-
23:06
-
22:56
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:18
-
22:11
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:39
-
21:30
-
21:24
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:38
-
20:37
-
20:30
-
20:23
-
20:16
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:30
-
19:24