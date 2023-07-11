Глушаков: не собираюсь уходить из большого футбола. Есть предложения от некоторых клубов

Российский футболист Денис Глушаков заявил, что не намерен завершать профессиональную карьеру, несмотря на выступление за «Строгино» в пляжном футболе.

«Ухожу ли я из большого футбола? Ни в коем случае. Ведутся переговоры, есть предложения из ближайших стран. Пока не буду конкретизировать. Трансферное окно ещё долго будет открыто», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно хавбек провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.

Ранее сообщалось о выступлении Глушакова за команду из пляжного футбола.