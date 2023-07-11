Главный тренер «Сочи» Хохлов рассказал, как сильные ливни сказались на команде
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, как непогода сказалась на команде.
«Непогода в Сочи сказалась на нас только в одном — вместо 15 минут до тренировочного поля мы теперь добираемся 50. У нас были запланированы две игры, но мы только приехали, поэтому приходится переносить их на чуть более позднее время. Всё из‑за проблем с трафиком. В остальном всё в порядке, — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».
Напомним, в Сочи прошли мощные ливни. Штормовое предупреждение в регионе продолжает действовать до 10 июля.
В прошлом сезоне чемпионата России «Сочи» финишировал на десятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 38 очков. 15 июля «Сочи» встретится с «Краснодаром» в товарищеском матче.
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