Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Сочи» Хохлов рассказал, как сильные ливни сказались на команде

Главный тренер «Сочи» Хохлов рассказал, как сильные ливни сказались на команде
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, как непогода сказалась на команде.

«Непогода в Сочи сказалась на нас только в одном — вместо 15 минут до тренировочного поля мы теперь добираемся 50. У нас были запланированы две игры, но мы только приехали, поэтому приходится переносить их на чуть более позднее время. Всё из‑за проблем с трафиком. В остальном всё в порядке, — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Напомним, в Сочи прошли мощные ливни. Штормовое предупреждение в регионе продолжает действовать до 10 июля.

В прошлом сезоне чемпионата России «Сочи» финишировал на десятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 38 очков. 15 июля «Сочи» встретится с «Краснодаром» в товарищеском матче.

Материалы по теме
К Евсееву приехал наш участник ЧМ-2018, к Гончаренко — легионеры. Трансферы недели в РПЛ
К Евсееву приехал наш участник ЧМ-2018, к Гончаренко — легионеры. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023