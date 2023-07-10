К Евсееву приехал наш участник ЧМ-2018, к Гончаренко — легионеры. Трансферы недели в РПЛ

Клубы РПЛ продолжают укреплять составы перед стартом нового сезона. До него, кстати, осталось совсем немного времени. На прошлой неделе случилось несколько интересных сделок. Почти все — с участием легионеров.

Фёдор Кудряшов: «Антальяспор» → «Факел» (свободный агент)

Фёдор Кудряшов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воронежский клуб укрепляет состав свободными агентами. Логичный шаг с учётом низкого бюджета. Ранее в «Факел» перешли Виталий Гудиев, Александр Беленов и Александр Долгов, а теперь — опытный Фёдор Кудряшов. Последние три года защитник-ветеран провёл в «Антальяспоре», он покинул турецкий клуб в статусе свободного агента.

Сам Кудряшов признался, что ещё пару лет назад обдумывал вариант с завершением карьеры. По словам 36-летнего футболиста, тогда у него появились проблемы. Пришлось даже обратиться за помощью к психологу. В минувшем сезоне Фёдор отбегал 15 матчей во всех турнирах, а всего в составе «Антальяспора» у него 110 игр.

Илья Шкурин: ЦСКА → «Сталь Мелец» (аренда)

Илья Шкурин (слева) Фото: stalmielec.com

Белорусский нападающий пополнил состав ЦСКА в начале 2020 года. Этот трансфер нельзя назвать удачным ни для клуба, ни для игрока. Шкурин отыграл всего 19 матчей в футболке армейцев (три гола), зато регулярно мотался по арендам. В его биографии появились такие клубы, как киевское «Динамо», «Ракув», «Маккаби» Петах-Тиква. Кстати, в Израиль форвард укатил уже после того, как приостановил контракт с ЦСКА в одностороннем порядке.

Теперь 23-летний Шкурин снова поиграет в чемпионате Польши — «Сталь Мелец» арендовала его до конца сезона. По всей видимости, Илья покинет ЦСКА в статусе свободного агента, ведь его контракт истекает следующим летом.

Гильерме Шеттине: «Брага» → «Урал» (€ 500 тыс.)

Президент «Урала» Григорий Иванов и Гильерме Шеттине (справа) Фото: ФК «Урал»

На прошедшей неделе «Урал» оформил трансферы сразу двух легионеров. Первый — нападающий Гильерме Шеттине. Нападающий, которого купили у «Браги» за полмиллиона евро. К 27 годам Шеттине поиграл в Бразилии, Португалии, Швейцарии, Испании, ОАЭ и Саудовской Аравии. Правда, нигде надолго не задерживался.

Форвард оказался в «Браге» в 2020 году, однако с того момента отбегал всего 18 матчей (ноль голов, ноль ассистов). Трижды его отправляли в аренду, а предыдущий сезон Шеттине провёл в составе «Грасхоппера» (21 матч, восемь голов, три передачи). Возможно, переезд в Россию выведет карьеру Гильерме на новый уровень.

Итало: «Санта-Клара» → «Урал» (аренда)

Президент «Урала» Григорий Иванов и Итало (справа) Фото: ФК «Урал»

Итало — ещё один бразилец, который переехал в «Урал» из Португалии. В отличие от Шеттине, он играет на позиции центрального защитника. Плюс моложе соотечественника (21 год). Итало переехал в «Санта-Клару» в сентябре 2022 года, но дебютировал за новый клуб только в ноябре. В минувшем сезоне защитник так и не стал своим в «Санта-Кларе» — всего 12 матчей в чемпионате.

В такой ситуации стороны нашли оптимальное решение. Ближайший сезон Итало проведёт в «Урале», который арендовал его до обозначенного срока. До переезда в Европу защитник выступал на родине за «Фигейренсе» и «Сан-Бернардо».

Педриньо: «Локомотив» → «Америка Минейро» (аренда)

Педриньо Фото: «Америка Минейро»

Бразилец оказался в «Локомотиве» в сентябре 2022 года. Правда, его хватило всего лишь на девять матчей. В кубковой игре с «Химками» Педриньо отгрузил сопернику четыре гола, но больше в России не забивал. Дальше последовало возвращение на родину — «Сан-Паулу» арендовал футболиста. Этот период карьеры Педриньо также получился краткосрочным. 10 матчей, три гола, обвинение в домашнем насилии, досрочное расторжение контракта. Кстати, сам футболист свою вину не признал. Теперь 23-летний нападающий проведёт остаток года в «Америка Минейро».

Деннис Хаджикадунич: «Ростов» → «Гамбург» (аренда)

Деннис Хаджикадунич Фото: hsv.de

Боснийский защитник оказался в «Ростове» в 2018 году, но после этого несколько раз уезжал в аренду. Он приостанавливал контракт, поиграл в «Мальмё» и «Мальорке», а теперь пополнил состав клуба Второй Бундеслиги. «Гамбург» арендовал Хаджикадунича до конца сезона-2023/2024. По всей видимости, после этого босниец покинет «Ростов», ведь его контракт истекает следующим летом.

В прошлом сезоне Хаджикадунич играл за «Мальорку», где провёл восемь матчей. А теперь снова воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом». В ближайшее время футболист присоединится к «Гамбургу» на сборе в Австрии.

Роберто Фернандес: «Боливар» → «Балтика» (аренда)

Роберто Фернандес Фото: vk.com/fcbaltika

В РПЛ появился ещё один Роберто Фернандес – не путать с защитником «Динамо». Правда, новичок «Балтики» представляет Боливию, а не Парагвай. 23-летний защитник переехал в Россию на правах аренды, при этом у калининградской команды есть приоритетное право выкупа. «Балтика» отыскала игрока в «Боливаре» — самом титулованном клубе Боливии. Там Фернандес отбегал 127 матчей, забил 19 мячей и отдал 27 результативных передач.

С 2019 года парень дебютировал за сборную Боливии. С того момента он провёл 27 матчей в составе национальной команды. Фернандес — второй новичок-легионер «Балтики» в летнее окно. Ранее состав пополнил португальский опорник Жоау Ламейра.

Милсон: «Пари НН» → «Маккаби» Тель-Авив (€ 700 тыс.)

Милсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один легионер покинул Россию. Нападающий перебрался в нижегородский клуб в начале 2022-го, но отыграл за него только 29 матчей (два гола, четыре ассиста). Через год африканский футболист укатил в Турцию — его арендовал «Анкарагюджю». Там Милсон забил пять мячей в 12 встречах, однако турецкий клуб отказался от выкупа футболиста. Впрочем, форвард быстро согласовал личный контракт с «Маккаби» по схеме «3+1», а клубы договорились о компенсации.

Милсон — третий футболист, которого «Пари НН» продал в нынешнее окно. Ранее нижегородцы расстались с вратарём Никитой Гойло (€ 540 тыс.) и вингером Ларсом Олденом Ларсеном (€ 325 тыс.).