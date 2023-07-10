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Трансферы РПЛ лето-2023: Кудряшов перешёл в «Факел», кто ушёл из ЦСКА и «Локомотива», кого купил «Урал»

К Евсееву приехал наш участник ЧМ-2018, к Гончаренко — легионеры. Трансферы недели в РПЛ
Кирилл Закатченко
Трансферы РПЛ лето-2023
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А команда Юрана продала третьего футболиста этим летом.

Клубы РПЛ продолжают укреплять составы перед стартом нового сезона. До него, кстати, осталось совсем немного времени. На прошлой неделе случилось несколько интересных сделок. Почти все — с участием легионеров.

Предыдущий дайджест трансферов РПЛ:
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Фёдор Кудряшов: «Антальяспор» → «Факел» (свободный агент)

Фёдор Кудряшов

Фёдор Кудряшов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воронежский клуб укрепляет состав свободными агентами. Логичный шаг с учётом низкого бюджета. Ранее в «Факел» перешли Виталий Гудиев, Александр Беленов и Александр Долгов, а теперь — опытный Фёдор Кудряшов. Последние три года защитник-ветеран провёл в «Антальяспоре», он покинул турецкий клуб в статусе свободного агента.

Сам Кудряшов признался, что ещё пару лет назад обдумывал вариант с завершением карьеры. По словам 36-летнего футболиста, тогда у него появились проблемы. Пришлось даже обратиться за помощью к психологу. В минувшем сезоне Фёдор отбегал 15 матчей во всех турнирах, а всего в составе «Антальяспора» у него 110 игр.

Илья Шкурин: ЦСКА → «Сталь Мелец» (аренда)

Илья Шкурин (слева)

Илья Шкурин (слева)

Фото: stalmielec.com

Белорусский нападающий пополнил состав ЦСКА в начале 2020 года. Этот трансфер нельзя назвать удачным ни для клуба, ни для игрока. Шкурин отыграл всего 19 матчей в футболке армейцев (три гола), зато регулярно мотался по арендам. В его биографии появились такие клубы, как киевское «Динамо», «Ракув», «Маккаби» Петах-Тиква. Кстати, в Израиль форвард укатил уже после того, как приостановил контракт с ЦСКА в одностороннем порядке.

Теперь 23-летний Шкурин снова поиграет в чемпионате Польши — «Сталь Мелец» арендовала его до конца сезона. По всей видимости, Илья покинет ЦСКА в статусе свободного агента, ведь его контракт истекает следующим летом.

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«Спартак» с AKAI, «Зенит»-2007 или ЦСКА-2005: какая форма команд РПЛ — самая легендарная?

Гильерме Шеттине: «Брага» → «Урал» (€ 500 тыс.)

Президент «Урала» Григорий Иванов и Гильерме Шеттине (справа)

Президент «Урала» Григорий Иванов и Гильерме Шеттине (справа)

Фото: ФК «Урал»

На прошедшей неделе «Урал» оформил трансферы сразу двух легионеров. Первый — нападающий Гильерме Шеттине. Нападающий, которого купили у «Браги» за полмиллиона евро. К 27 годам Шеттине поиграл в Бразилии, Португалии, Швейцарии, Испании, ОАЭ и Саудовской Аравии. Правда, нигде надолго не задерживался.

Форвард оказался в «Браге» в 2020 году, однако с того момента отбегал всего 18 матчей (ноль голов, ноль ассистов). Трижды его отправляли в аренду, а предыдущий сезон Шеттине провёл в составе «Грасхоппера» (21 матч, восемь голов, три передачи). Возможно, переезд в Россию выведет карьеру Гильерме на новый уровень.

Итало: «Санта-Клара» → «Урал» (аренда)

Президент «Урала» Григорий Иванов и Итало (справа)

Президент «Урала» Григорий Иванов и Итало (справа)

Фото: ФК «Урал»

Итало — ещё один бразилец, который переехал в «Урал» из Португалии. В отличие от Шеттине, он играет на позиции центрального защитника. Плюс моложе соотечественника (21 год). Итало переехал в «Санта-Клару» в сентябре 2022 года, но дебютировал за новый клуб только в ноябре. В минувшем сезоне защитник так и не стал своим в «Санта-Кларе» — всего 12 матчей в чемпионате.

В такой ситуации стороны нашли оптимальное решение. Ближайший сезон Итало проведёт в «Урале», который арендовал его до обозначенного срока. До переезда в Европу защитник выступал на родине за «Фигейренсе» и «Сан-Бернардо».

Педриньо: «Локомотив» → «Америка Минейро» (аренда)

Педриньо

Педриньо

Фото: «Америка Минейро»

Бразилец оказался в «Локомотиве» в сентябре 2022 года. Правда, его хватило всего лишь на девять матчей. В кубковой игре с «Химками» Педриньо отгрузил сопернику четыре гола, но больше в России не забивал. Дальше последовало возвращение на родину — «Сан-Паулу» арендовал футболиста. Этот период карьеры Педриньо также получился краткосрочным. 10 матчей, три гола, обвинение в домашнем насилии, досрочное расторжение контракта. Кстати, сам футболист свою вину не признал. Теперь 23-летний нападающий проведёт остаток года в «Америка Минейро».

Кто с кем сыграет в группе Кубка России:
«Спартак» попал в «группу смерти». Итоги жеребьёвки Кубка России — 2023/2024
«Спартак» попал в «группу смерти». Итоги жеребьёвки Кубка России — 2023/2024

Деннис Хаджикадунич: «Ростов» → «Гамбург» (аренда)

Деннис Хаджикадунич

Деннис Хаджикадунич

Фото: hsv.de

Боснийский защитник оказался в «Ростове» в 2018 году, но после этого несколько раз уезжал в аренду. Он приостанавливал контракт, поиграл в «Мальмё» и «Мальорке», а теперь пополнил состав клуба Второй Бундеслиги. «Гамбург» арендовал Хаджикадунича до конца сезона-2023/2024. По всей видимости, после этого босниец покинет «Ростов», ведь его контракт истекает следующим летом.

В прошлом сезоне Хаджикадунич играл за «Мальорку», где провёл восемь матчей. А теперь снова воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом». В ближайшее время футболист присоединится к «Гамбургу» на сборе в Австрии.

Роберто Фернандес: «Боливар» → «Балтика» (аренда)

Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Фото: vk.com/fcbaltika

В РПЛ появился ещё один Роберто Фернандес – не путать с защитником «Динамо». Правда, новичок «Балтики» представляет Боливию, а не Парагвай. 23-летний защитник переехал в Россию на правах аренды, при этом у калининградской команды есть приоритетное право выкупа. «Балтика» отыскала игрока в «Боливаре» — самом титулованном клубе Боливии. Там Фернандес отбегал 127 матчей, забил 19 мячей и отдал 27 результативных передач.

С 2019 года парень дебютировал за сборную Боливии. С того момента он провёл 27 матчей в составе национальной команды. Фернандес — второй новичок-легионер «Балтики» в летнее окно. Ранее состав пополнил португальский опорник Жоау Ламейра.

«Балтика» уже обыграла топ-клуб РПЛ. Пока только в товарняке:
Дзюба издевательски отправил мяч между ног вратарю. Но «Локо» проиграл новичку РПЛ. Видео
Дзюба издевательски отправил мяч между ног вратарю. Но «Локо» проиграл новичку РПЛ. Видео

Милсон: «Пари НН» → «Маккаби» Тель-Авив (€ 700 тыс.)

Милсон

Милсон

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один легионер покинул Россию. Нападающий перебрался в нижегородский клуб в начале 2022-го, но отыграл за него только 29 матчей (два гола, четыре ассиста). Через год африканский футболист укатил в Турцию — его арендовал «Анкарагюджю». Там Милсон забил пять мячей в 12 встречах, однако турецкий клуб отказался от выкупа футболиста. Впрочем, форвард быстро согласовал личный контракт с «Маккаби» по схеме «3+1», а клубы договорились о компенсации.

Милсон — третий футболист, которого «Пари НН» продал в нынешнее окно. Ранее нижегородцы расстались с вратарём Никитой Гойло (€ 540 тыс.) и вингером Ларсом Олденом Ларсеном (€ 325 тыс.).

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