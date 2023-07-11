«Унион» Берлин объявил об аренде Датро Фофана из «Челси»

«Унион» Берлин объявил о заключении соглашения об аренде на один сезон 20-летнего ивуарийского нападающего Датро Фофана, права на которого принадлежат «Челси».

Фофана перешёл в лондонский клуб этой зимой из норвежского «Мольде». По данным портала Transfermarkt, тогда сумма сделки составила € 12 млн. Фофана принял участие в четырёх матчах за основную команду «Челси».

«Мольде» был первым европейским клубом в карьере форварда. Вместе с этой командой Фофана выиграл чемпионат Норвегии и Кубок страны.

Напомним, по итогам Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» занял четвёртое место в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Челси», ставший 12-м в АПЛ, не примет участия ни в одном из еврокубковых турниров.