«Унион» Берлин объявил об аренде Датро Фофана из «Челси»
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«Унион» Берлин объявил о заключении соглашения об аренде на один сезон 20-летнего ивуарийского нападающего Датро Фофана, права на которого принадлежат «Челси».
Фофана перешёл в лондонский клуб этой зимой из норвежского «Мольде». По данным портала Transfermarkt, тогда сумма сделки составила € 12 млн. Фофана принял участие в четырёх матчах за основную команду «Челси».
«Мольде» был первым европейским клубом в карьере форварда. Вместе с этой командой Фофана выиграл чемпионат Норвегии и Кубок страны.
Напомним, по итогам Бундеслиги сезона-2022/2023 «Унион» занял четвёртое место в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Челси», ставший 12-м в АПЛ, не примет участия ни в одном из еврокубковых турниров.
Фото: ФК «Унион Берлин»
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