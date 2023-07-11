Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрганов: приняли Игнатьева как звезду российского футбола, сейчас он ведёт себя по-другому

Юрганов: приняли Игнатьева как звезду российского футбола, сейчас он ведёт себя по-другому
Иван Игнатьев
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов прокомментировал работу клуба на трансферном рынке в летнее межсезонье.

«Хотелось бы, чтобы остались Цаллагов, Джанаев и Жоаозиньо. Это лидеры раздевалки, на поле. Нам будет их не хватать. Тот же Жоаозиньо поддерживал форму, забил победный гол в товарищеском матче – он 100 процентов принёс бы пользу. Джанаев и Цаллагов многое вносили в раздевалке, давали подсказки.

Надеемся, что Игнатьев нас усилит. Под наш стиль он должен подойти. Конечно, в голове где-то вспомнили про танцы с пивом (смеётся). Но никто не шутил, все отнеслись к нему серьёзно, как к одной из звёзд нашего футбола. У него всё в прошлом, сейчас всё по-другому. Даже по тренировкам видно, что он относится к делу серьёзно. Рубится, старается, в зале работает, вредную еду не ест», — приводит слова Юрганова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Иван Игнатьев прокомментировал свой переход в «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023