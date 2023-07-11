Юрганов: приняли Игнатьева как звезду российского футбола, сейчас он ведёт себя по-другому

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов прокомментировал работу клуба на трансферном рынке в летнее межсезонье.
«Хотелось бы, чтобы остались Цаллагов, Джанаев и Жоаозиньо. Это лидеры раздевалки, на поле. Нам будет их не хватать. Тот же Жоаозиньо поддерживал форму, забил победный гол в товарищеском матче – он 100 процентов принёс бы пользу. Джанаев и Цаллагов многое вносили в раздевалке, давали подсказки.
Надеемся, что Игнатьев нас усилит. Под наш стиль он должен подойти. Конечно, в голове где-то вспомнили про танцы с пивом (смеётся). Но никто не шутил, все отнеслись к нему серьёзно, как к одной из звёзд нашего футбола. У него всё в прошлом, сейчас всё по-другому. Даже по тренировкам видно, что он относится к делу серьёзно. Рубится, старается, в зале работает, вредную еду не ест», — приводит слова Юрганова «РБ Спорт».
- 11 июля 2023
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