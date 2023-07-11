Юрганов: всё равно когда-то гегемония «Зенита» должна закончиться

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов рассказал о планах команды на следующий сезон.

«Пока непонятно, на каком месте «Сочи» может оказаться в следующем сезоне. Мы находимся под нагрузками, где-то не бежим. Сами не понимаем, на что рассчитывать. Конечно, хотелось бы бороться за высокие места. Для этого все и играют.

Тяжело бороться с «Зенитом», но возможно. Что ещё остаётся делать? Всё равно когда-то эта гегемония должна закончиться. Может быть, для этого надо бразильцев убрать. А может, другие команды станут сильнее и наберут сумасшедшую форму. Может быть, и «Сочи». Почему нет? Никто же не думал, что мы можем занять второе место. Но так и получилось», — приводит слова Юрганова «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний Игорь Юрганов играет за «Сочи» с 2021 года. Его контракт с сочинцами рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 800 тыс.