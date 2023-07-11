Игрок «Црвены» Мияйлович: «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов — это топовый клуб

Полузащитник «Црвены Звезды» и бывший игрок «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович прокомментировал победу над «Зенитом», а также оценил уровень игры сине-бело-голубых.
«Мы счастливы, что обыграли «Зенит» на предсезонном турнире. Хотим побеждать в каждой игре, поэтому постараемся продолжать в том же духе.
«Зенит» — топовый клуб: у них отличная команда и великолепный стадион. «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов», — сказал Мияйлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее, 4 июля, состоялся матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Црвена Звезда» одержала победу над петербургской командой со счётом 2:1.
- 11 июля 2023
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