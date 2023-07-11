«Ювентус» и «Интер» поборются с «Аль-Ахли» за Отавио

Португальский полузащитник «Порту» Отавио стал объектом интереса сразу двух итальянских топ-клубов: «Интера» и «Ювентуса». Они поборются с «Аль-Ахли», об интересе которого сообщалось ранее, за подписание 28-летнего футболиста, сообщает агент Отавио Исраэль Оливейра.

«Я могу сказать, что вокруг него есть большой интерес в Италии, и он очень нужен там. Мы говорим об игроке, который уже доказал, на что он способен, и может помочь любому клубу. Есть команды, которые уже собирает необходимые средства, чтобы выплатить € 40 млн, запрошенные «Порту». Они определенно хотят его получить».

Я могу подтвердить, что «Интер» входит в число клубов, которые хотят его. Я думаю, что «Ювентус» также присоединится к гонке за Отавио. Я хочу прояснить, что игрок не на трансфере, поэтому либо будет выплачена сумма отступных, либо он останется в «Порту», — приводит слова Оливейры Football Italia.

Однако, по информации источника, ни один из перечисленных агентом клубов не ведёт сейчас переговоров по игроку.

Отавио выступает за «Порту» на протяжении семи лет. В сезоне-2022/2023 на счету португальца 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Порту» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.