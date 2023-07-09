Партнёр Роналду по сборной Португалии может перейти в «Аль-Наср»

Полузащитник «Порту» и сборной Португалии Отавио может присоединиться к форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду, перейдя в саудовский клуб, сообщает Maisfutebol.

По информации источника, на данный момент отступные за 28-летнего португальца составляют € 40 млн. Представители «Аль-Насра» заинтересованы в покупке полузащитника и обдумают готовность заплатить за него подобную сумму.

В свою очередь, руководство «Порту» не желает расставаться с Отавио. Португальский клуб может затянуть переговоры, так как сумма отступных за хавбека с 15 июля вырастет на € 20 млн и составит € 60 млн.

Отавио выступает за «Порту» на протяжении семи лет. В сезоне-2022/2023 на счету португальца 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Порту» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о проблемах «Аль-Насра» при заключении сделки с «Челси» о переходе марокканского вингера Хакима Зиеша.