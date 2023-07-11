БАТЭ сыграл вничью с «Партизани» в матче квалификационного раунда ЛЧ
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Сегодня, 11 июля, состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между белорусским БАТЭ и албанским «Партизани». Встреча прошла на стадионе «Эйр Албания» в Тиране, стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Натаном Вербоменом из Бельгии.
БАТЭ открыл счёт на 58-й минуте после гола Дмитрия Антилевского с передачи Артёма Концевого. Однако хозяева вскоре смогли отыграться. На 66-й минуте Теди Цара установил окончательный счёт матча – 1:1. Ответная игра между командами состоится в Венгрии на стадионе «Вароши» 18 июля. Начало матча — в 21:00 мск.
В сезоне-2022/2023 БАТЭ занял третье место в чемпионате Беларуси, набрав 59 очков в 30 матчах.
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