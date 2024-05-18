Криштиану Роналду установил рекорд саудовской Про-лиги по очкам за сезон

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил рекорд саудовской Про-лиги по системе «гол+пас».

В матче 32-го тура с «Аль-Хилялем» (1:1) 39-летний Роналду записал на свой счёт голевую передачу. Благодаря этому португалец набрал 44-е результативное очко в сезоне, обойдя Абдерразака Хамдаллу, у которого в сезоне-2018/19 было 43 очка.

Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

После 31 тура саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 77 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.

Воспитанник «Барселоны» отпраздновал гол в стиле Роналду: