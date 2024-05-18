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Бубнов: «Динамо» сейчас явно сильнее «Крыльев Советов» во всех линиях

Бубнов: «Динамо» сейчас явно сильнее «Крыльев Советов» во всех линиях
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московский коллектив имеет хорошие шансы уже в этом туре оформить чемпионство. Для этого команде Лички обязательно нужно побеждать на домашнем поле самарский клуб. У гостей в последнее время не идёт игра. «Динамо» сейчас явно сильнее во всех линиях. Конечно, «Крылья» упрутся, но это им не поможет», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» встретятся на поле столичной «ВТБ Арены» 18 мая, начало матча назначено на 14:00 мск. В случае своей победы при невыигрышах "«Краснодара» у «Сочи» и «Зенита» у «Ахмата» бело-голубые оформят чемпионство по итогам 29-го тура РПЛ.

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