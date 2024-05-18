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Бубнов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин»

Бубнов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин».

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игрокам «Спартака» уже нужно проявлять себя перед новым главным тренером. В игре с «Балтикой» в Кубке москвичи должны были побеждать крупно, так как играли хорошо и создавали опасные моменты. В игре с калининградцами красно-белым можно было ставить двойку за реализацию. Теперь нужно реабилитироваться перед фанатами. У «Рубина» же нет задач на оставшиеся туры. Поэтому им будет трудно найти мотивацию на эту встречу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Московский «Спартак» и казанский «Рубин» встретятся в столице 19 мая в матче 29-го тура чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. 16 мая официальный сайт красно-белых объявил, что новым главным тренером команды с сезона-2024/2025 станет 45-летний серб Деян Станкович.

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