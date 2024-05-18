Мбаппе ответил на вопрос, кто из игроков мог бы заменить его в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, кто из игроков мог бы заменить его во французском клубе.

«Если «ПСЖ» привлёк меня, то будет привлекать и других. Великие игроки хотят играть в особенных клубах, а «ПСЖ» — особенный клуб», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что ещё зимой нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: