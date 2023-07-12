«Эвертон» нацелился на нападающего «МЮ»
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«Эвертон» хочет приобрести 21-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу, сообщает FootMercato. Ливерпульцы ранее уже пробовали получить форварда прошлой зимой.
Нынешний контракт Эланги с «МЮ» рассчитан до июня 2026 года. Ранее шведский игрок выражал недовольство количеством игрового времени на поле.
В минувшем сезоне Эланга провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола и сделал две результативных передачи. При этом сезоном ранее футболист сборной Швеции провёл за «МЮ» 27 игр, трижды отметился взятием ворот и двумя голевыми пасами. За скандинавскую национальную команду он сыграл за карьеру в 12 встречах и забил три гола.
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