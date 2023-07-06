«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра, Элангу и Фреда в это трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с защитником Гарри Магуайром и полузащитниками Энтони Элангой и Фредом этим летом, сообщает издание The Guardian.

По данным источника, продажа этих футболистов позволит манкунианскому клубу пополнить трансферный бюджет. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что сможет выручить более € 117 млн от ухода Магуайра, Эланги и Фреда. Отмечается, что на это трансферное окно главному тренеру «красных дьяволов» выделили 140 млн и часть из них уже была потрачена на полузащитника Мэйсона Маунта.

Магуайр провёл в сезоне-2022/2023 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Фред отыграл 35 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи, а Эланга в 16 играл отдал один голевой пас.