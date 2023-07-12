Чистяков: хорошо себя чувствую. Набираю через тренировки и игры кондиции

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как проходит подготовка к сезону.

«Хорошо себя чувствую. Набираю через тренировки и игры кондиции. Тем более через такие игры, как на Кубке PARI Премьер. Мы уже не первую неделю тренируемся, поэтому проходит состояние первых дней сборов, когда ноги болят — такого сейчас уже нет. Дышится легче — и на тренировках, и в матчах. В общем, двигаемся в правильном направлении», — приводит слова Чистякова «Известия».

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Чистяков принял участие в 15 матчах «Зенита» во всех турнирах. Сине-бело-голубые финишировали на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Контракт Чистякова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.