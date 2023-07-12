Чистяков: мои постоянные выходы в старте в предсезонном турнире — просто дело случая

Российский футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о конкуренции на позицию центрального защитника в команде.

«Мы ещё набираем форму, доезжают в наше расположение ребята-сборники, лечится Родригао. То есть конкуренция за место в основном составе идёт. Думаю, я играл сейчас больше потому, что нехватка футболистов была. Если брать матч с «Нефтчи», то у нас было только два центральных защитника — я и Арсен Адамов. К матчу с «Црвеной» вот Нурик Алип подъехал, Ренан тоже. Так что мои постоянные выходы в старте — просто дело случая», — приводит слова Чистякова «Известия».

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Чистяков принял участие в 15 матчах «Зенита» во всех турнирах. Сине-бело-голубые финишировали на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Контракт Чистякова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.