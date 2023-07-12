Далер Кузяев — самый дорогой игрок «Гавра» c € 10 млн. Ближайший конкурент — € 5 млн

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, сегодня, 12 июля, оформивший переход в команду, стал её самым дорогим игроком по версии Transfermarkt. 30-летнего российского футболиста оценивают в € 10 млн, ближайшего конкурента — в € 5 млн. Столько, по данным издания, стоит 21-летний защитник Аруна Санганте.

Последние шесть сезонов Кузяев выступал в составе «Зенита», с которым выиграл шесть трофеев. С «Гавром» российский полузащитник подписал контракт на два года. Он перешёл в команду на правах свободного агента, так как его контракт с «Зенитом» подошёл к концу 30 июня 2023 года.

В 2017 году Кузяев дебютировал в составе сборной России, вместе с которой сыграл на чемпионате мира и чемпионате Европы. Всего у Далера 46 матчей за национальную команду.