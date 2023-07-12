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«Гавр» представил презентационный ролик Кузяева

«Гавр» представил презентационный ролик Кузяева
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Французский «Гавр» представил видеоролик как часть презентации российского полузащитника Далера Кузяева в качестве нового игрока команды. В видео демонстрируются различные граффити, ближе к его концу на стене выводятся инициалы Кузяева — «DK», а затем появляется и сам футболист.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с роликом.

30-летний Кузяев подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. В сезоне-2023/2024 «Гавр» будет играть в Лиге 1, добившись повышения в классе по итогам прошлого сезона. Матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2023/2024 для «Гавра» состоится 13 августа, соперником будет «Монпелье».

Напомним, прошлым клубом Кузяева был «Зенит», за который он играл с сезона-2017/2018 до нынешнего лета.

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