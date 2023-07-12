«Гавр» представил презентационный ролик Кузяева
Поделиться
Французский «Гавр» представил видеоролик как часть презентации российского полузащитника Далера Кузяева в качестве нового игрока команды. В видео демонстрируются различные граффити, ближе к его концу на стене выводятся инициалы Кузяева — «DK», а затем появляется и сам футболист.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с роликом.
30-летний Кузяев подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. В сезоне-2023/2024 «Гавр» будет играть в Лиге 1, добившись повышения в классе по итогам прошлого сезона. Матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2023/2024 для «Гавра» состоится 13 августа, соперником будет «Монпелье».
Напомним, прошлым клубом Кузяева был «Зенит», за который он играл с сезона-2017/2018 до нынешнего лета.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
11:46
-
11:44
-
11:39
-
11:37
-
11:28
-
11:24
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
11:09
-
11:03
-
10:58
-
10:55
-
10:47
-
10:38
-
10:33
-
10:31
-
10:29
-
10:17
-
10:09
-
10:06
-
10:05
-
10:03
-
10:02
-
09:56
-
09:53
-
09:39
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:21
-
09:06
-
08:45
Партнерский контент