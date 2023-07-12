Созин: трансферы Медины и Бонгонда в «Спартак» — подготовка к уходу или бану Промеса

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал переходы Хесуса Медины и Тео Бонгонда в московский «Спартак».
«Трансферы Медины и Бонгонда в «Спартак» – подготовка к уходу или бану Промеса. Вряд ли в клубе собрались ставить крест на Зиньковском. А вот у Квинси всё сложно. Другой вопрос: кого-то надо продавать – есть и Бальде, и Мозес, и Николсон… А вот в защите проблемы: Дуарте и Чернов чемпионства не принесут, а опускать туда Литвинова жалко. Он очень хорош в опорной зоне, это будущая звезда – потерять такого игрока будет очень плохо.
Что касается ЦСКА, то для клуба это классный трансфер. Федотов, думаю, правда не настаивал на необходимости оставить Медину, а деньги, живые и хорошие деньги, клуб получит здесь и сейчас», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 июля 2023
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