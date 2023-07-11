Боков – о Медине: в «Спартаке» нет футболиста, который усилил бы состав ЦСКА

Бывший российский защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Да, я считаю, что Медина — не потеря для ЦСКА. Не ключевая фигура. Кто может из «Спартака» усилить армейцев? Давайте не будем (смеётся). ЦСКА верен себе, и из «Спартака» точно покупать никого не будет, нет футболистов, которые усилят состав. Все, кто должен оказаться, уже оказались в клубе. Сейчас лето, и главные приобретения ЦСКА впереди», — приводит слова Бокова Legalbet.

Хесус Медина выступал за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 26 летний парагваец провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, а «Спартак» финишировал на третьей строчке.